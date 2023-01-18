В Эстонии политика исключили из партии за то, что тот назвал Зеленского наркоманом

В Эстонии депутат от партии EKRE Всеволод Юргенсон был исключен из партии за то, что назвал президента Украины Владимира Зеленского наркоманом и обвинил Украину в воровстве, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Председатель партии EKRE Мартин Хельме заявил, что Юргенсона исключили из-за «ущерба репутации партии».

«Юргенсон сделал публичные заявления, которые противоречат взглядам и целям партии. Этим он значительно навредил имиджу партии», – сказал Хельме.

Как напоминают СМИ, ранее Всеволод Юргенсон, выложил в соцсети видео, где говорит о том, что «налоги Эстонии идут на помощь Украине, и это странный выбор. Ибо Зеленский – наркоман, поэтому помогать Украине бессмысленно».

Таллинн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»