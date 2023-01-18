СМИ: Вашингтон в ближайшее время может объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву

В ближайшие дни США готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако передавать современные танки там пока не намерены, – передает в среду, 18 января, CNN.

Телеканал со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает: «Ожидается, что в Вашингтоне объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки, а это запрос который США удовлетворять пока не собираются».

«Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь выглядит более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры», – говорится в материале CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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