Президент Польши Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 18 января, заявил, что Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Дуда, обращаясь к присутствующим, сказал: «Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал: ребята спасибо, я благодарен, но честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз, мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно».

Следует отметить, что сегодня во время своего выступления по видеосвязи на ВЭФ Зеленский заявил, что «НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины».

«Мы на этом пути. Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашей державы.. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения», – заявил глава киевского режима.

Давос, Иван Бабурин

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