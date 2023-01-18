Моравецкий: Запад устал от Украины, а Россия терпелива

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 18 января, заявил, что в странах Запада наблюдается усталость от конфликта в Украине, – сообщает телеканал Telewizja Polska (Польское телевидение).

Отвечая на вопрос о том, ценят ли мировые лидеры вклад Варшавы в дело по оказанию помощи Киеву, польский премьер сказал, что «да», но добавил, что присутствует «что-то такое, как усталость».

«Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, а Запад несколько устал… Еще несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности. В то же время мировые лидеры видят и ценят роль Польши в помощи Украине», – заявил Моравецкий.

Варшава, Иван Бабурин

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