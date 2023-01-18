Европарламент призвал ЕС признать КСИР террористической структурой

Европейский парламент в среду, 18 января, проголосовал за резолюцию, призывающую Евросоюз и входящие в него страны включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, – сообщают СМИ.

«За» резолюцию проголосовали 598 евродепутатов, против – 9, воздержался 31 парламентарий.

Сообщается, что перед голосованием представитель Германии Ханна Нойман заявила: «Пока КСИР терроризирует свой народ и весь регион, мы должны относиться к ним как к террористам и внести их в санкционный список».

Со своей стороны глава МИД Израиля Эли Коэн приветствовал решение Европарламента.

«Иран – террористическое государство, которое терроризирует регион, Европу и мир в целом. КСИР – это одна из крупнейших в мире террористических организаций, и включение ее в «черный список» это важный шаг в борьбе против иранского режима», – заявил глава израильской дипломатии.

Как передают европейские СМИ, после признания КСИР террористическим образованием «членство в ней, ношение ее символики будет считаться уголовным преступлением».

Страсбург, Иван Бабурин

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