Директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 18 января, заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, – сообщает Reuters.



В ходе своего выступления Хейнс сказала: «В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что конфликт на Украине имеет глобальные последствия. В случае поражения Украины Запад столкнется с экономическими последствиями и вопросом о прочности существующих альянсов. Как мы будем урегулировать кризисы в будущем в ситуации, когда есть действующие лица, нарушающие верховенство закона, устав и порядок, который мы установили».

«Необходимо поддерживать Украину настолько сильно, насколько мы можем», – призвала глава американской нацразведки.



В свою очередь, сегодня на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», – заявил глава государства.

Давос, Иван Бабурин

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