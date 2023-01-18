Тбилиси будет приветствовать возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в среду, 18 январ, заявил, что если Москва отменит запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, то Тбилиси поддержит это решение, – сообщает телеканал Imedi.

В эфире телеканала, комментируя заявление главы МИД России Лаврова о возможном возобновлении прямых рейсов между Россией и Грузией, Кобахидзе сказал: «В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов, это была своего рода санкция в отношении Грузии. От этого пострадали граждане Грузии. Около миллиона человек живут в Российской Федерации: наши соотечественники, этнические грузины, также азербайджанцы, армяне – граждане нашей страны. Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия жизни и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»