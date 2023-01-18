СМИ: В Белом доме задумались о поставках Киеву оружия, способного «достать» до Крыма

Администрация Джо Байдена, ранее отказывавшая Украине в поставках дальнобойного оружие, необходимое Киеву для ударов по Крыму, готова пересмотреть свою позицию, – сообщает в среду, 18 января The New York Times.

Американское издание со ссылкой на свои источники пишет, что «в Белом доме начинают понимать, что Киеву может потребоваться оружие для удара по крымским базам, где находится около 70 тысяч российских военнослужащих, и который используется Россией в качестве базы для нанесения ударов. Даже если это увеличит риск эскалации».

«В администрации Байдена пришли к выводу: если украинские военные смогут дать понять России, что она может утратить контроль на Крымом, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах. В Вашингтоне также полагают, что в случае поставок дальнобойного оружия уменьшился и риск применения Кремлем тактического ядерного оружия», – говорят собеседники The New York Times.

Следует отметить, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 18 января, заявил, что «настало время для передачи Украине американских ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS».

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру русского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?»

Вашингтон, Иван Бабурин

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