В Госдепе заявили, что Киеву решать – стрелять или не стрелять по Крыму

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 18 января, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать поставленное Западом оружие, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, пресс-секретарь госдепа сказал: «В конечном счете, нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории. Не Вашингтон принимает решения о целях для Украины.
Министерство обороны США на постоянной связи с украинскими партнерами о развитии событий, о системах, которые подошли бы для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина».
«США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, при этом Крым российской территорией не признают», – заявил Прайс.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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