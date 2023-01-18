В Госдепе заявили, что Киеву решать – стрелять или не стрелять по Крыму

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 18 января, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать поставленное Западом оружие, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, пресс-секретарь госдепа сказал: «В конечном счете, нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории. Не Вашингтон принимает решения о целях для Украины.

Министерство обороны США на постоянной связи с украинскими партнерами о развитии событий, о системах, которые подошли бы для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина».

«США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, при этом Крым российской территорией не признают», – заявил Прайс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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