Американские конгрессмены-республиканцы призвали Байдена незамедлительно отправить Киеву высокоточные боеприпасы большой дальности

Незамедлительно передать Киеву критически важные вооружения, необходимые «для победы над Россией», призвали в среду, 18 января, администрацию президента Джо Байдена и американских союзников главы комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол, – сообщает ТАСС.

В заявлении, распространенном пресс-службами комитетов, говорится: «Нынешние колебания и нерешительность администрации Байдена и некоторых наших европейских союзников в отношении предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминают слабую политику 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении «Северного потока – 2» или от предоставления американских Stinger до полномасштабного вторжения».

«В то время как эта политика не смогла сдержать конфликт, нынешняя нерешительность и самоограничение приведут к его затягиванию, и это будет стоить жизни украинцев. Сейчас самое время для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы – танки Leopard 2, ракеты семейства ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления», – требуют в своем заявлении американские конгрессмены.

Вашингтон, Иван Бабурин

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