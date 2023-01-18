российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:13 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Назначен первый заместитель губернатора Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в среду, 18 января, сообщил, что врио губернатора Запорожской области подписал распоряжение о назначении Сергея Толмачёва на должность первого заместителя губернатора Запорожской области.

В своем Telegram-канале Рогов написал, что «Толмачёв будет курировать внутреннюю и информационную политику, работу Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа. Ранее Толмачёв занимал должность вице-губернатора города Севастополя».

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия,