Назначен первый заместитель губернатора Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в среду, 18 января, сообщил, что врио губернатора Запорожской области подписал распоряжение о назначении Сергея Толмачёва на должность первого заместителя губернатора Запорожской области.



В своем Telegram-канале Рогов написал, что «Толмачёв будет курировать внутреннюю и информационную политику, работу Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа. Ранее Толмачёв занимал должность вице-губернатора города Севастополя».

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»