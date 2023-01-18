Российского посла вызвали в МИД Канады из-за заявлений Сергей Лаврова

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто в среду, 18 января, заявила, что МИД Канады вызвал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса», – сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию мероприятия канадских телеканалов.

В ходе своего общения с журналистами Жоли сказала: «Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова. Оттава также выразит Степанову недовольство по поводу действий российских сил в ходе военной спецоперации на Украине».

Ранее в среду, 18 января, Олег Степанов, не уточняя причин, сообщил, что его пригласили в МИД Канады

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году в среду, 18 января, заявил следующее: «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только. Членов ЕС тоже. И через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же задачей – окончательного решения «русского вопроса».

«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», – заявил глава российской дипломатии журналистам.

Оттава, Иван Бабурин

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