Министры обороны Британии, Польши, стран Балтии и другие выпустили заявление о поддержке киевского режима различными вооружениями

Главы минобороны Великобритании, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, а также представители ряда военных ведомств Европы по итогам встречи в Таллинне в четверг, 19 января, заявили, что обязуются поддерживать Киев различной военной техникой, – сообщают СМИ.

В заявлении, принятом участниками совещания, в частности, говорится: «Мы обязуемся коллективно добиваться беспрецедентных поставок военной техники Украине, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы. Эта помощь осуществляется из национальных запасов и ресурсов и иллюстрирует взаимное понимание серьезности ситуации и наше обязательство срочно увеличить и ускорить поддержку Украины».

Главы военных ведомств Европы, принявших участие в мероприятии в Таллинне, также призвали союзников и партнеров «последовать своему примеру и внести запланированные пакеты поддержки, чтобы как можно быстрее обеспечить победу Украины на поле боя», на предстоящей в пятницу, 20 января, встрече в Рамштайне

Таллинн, Иван Бабурин

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