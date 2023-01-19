НАТО: Ключевую роль на поле боя все больше играет информационная, кибернетическая и космическая составляющие

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров, в том числе Украины, на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 января, заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал ключевую роль информационного и космического измерений боевых действий, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Каволи сказал: «Этот конфликт продемонстрировал, что военная сила не является единственной, есть другие уровни… Мы видим ключевую роль информационной, кибернетической, а также космической составляющих. И мы должны принимать во внимание негосударственных игроков, которые играют значительную роль, например в космосе».

Брюссель, Иван Бабурин

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