Будапешт потребовал от киевского режима прекратить «зверства» против венгров в Закарпатской области

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в четверг, 19 января, призвал местные власти в украинском Закарпатье прекратить «зверства» против венгров, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Менцер написал: «Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние».

«Если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав», – подчеркнул Госсекретарь МИД Венгрии.

Следует напомнить, что ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают этнические венгры, выявили «проблемы в организации обучения на украинском языке». В результате, как сообщают местные СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены.

Реагируя на этот инцидент Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях, и выразил надежду, что «с антивенгерскими мерами не придется столкнуться где-то еще в Закарпатье».

Будапешт, Иван Бабурин

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