Утверждено положение о госконтроле за деятельностью иногатентов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести министерство юстиции РФ во взаимодействии с другими органами власти.

Документ, опубликованный в четверг, 19 января, на портале правовой информации, состоит из 58 пунктов.

«Задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах», – указано в положении о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов в РФ.

В Положении четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, затем о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений

Постановление правительства России было утверждено во исполнение принятого в июле 2022 года закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства РФ об иноагентах и ввел ряд новых положений.

Москва, Иван Бабурин

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