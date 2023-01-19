Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в четверг, 19 января, заявил, что российские Вооруженные силы взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области, – сообщают РИА Новости.

В комментарии агентству Рогов сказал: «Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова. Украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск».

Геническ, Иван Бабурин

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