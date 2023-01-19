Польша передаст Киеву советские зенитки образца сороковых годов

Польша в качестве военной помощи передаст Украине зенитные установки советского производства С-60 и 70 тысяч единиц боеприпасов к ним, – сообщают в четверг, 19 января, украинские СМИ.

В декларации, подписанной в Таллинне участниками встречи представителей министерств обороны европейских стран в четверг,19 января, говорится, что «новый пакет военной помощи Польши включает советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки калибра 57 миллиметров – С-60».

Как отмечают эксперты, С-60 – советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространённый в мире.

«Польская народная республика передала Украине 42 боевые машины пехоты и учебные пакеты для двух механизированных батальонов, а также продолжает поставки 155-мм гаубиц KRAB и разных видов боеприпасов для ВСУ. Польша готова передать Украине роту (14) танков Leopard 2 с тысячей боеприпасов, но только в рамках международной коалиции. … Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо», – говорится в декларации.

Варшава, Иван Бабурин

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