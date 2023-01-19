Израильские врачи объявили забастовку

Председатель профсоюза израильских врачей профессор Цион Хагай в четверг, 19 января, объявил, что в знак протеста против насилия в отношении медперсонала во всех больницах и поликлиниках в понедельник, 23 января, пройдет забастовка, – передают израильские СМИ.

Сообщается, что поводом для забастовки стали два случая насилия в отношении врачей за последние несколько дней. Решение о проведении стачки было принято по итогам совещания в секретариате профсоюза врачей Израиля.

«Забастовка для нас не является инструментом, который используется по умолчанию. Но насилие в системе здравоохранения давно приобрело форму эпидемии. «Красные линии» пересекаются каждый день. В понедельник медперсонал скажет «Нет насилию! Хватит беззакония!», – заявил председатель профсоюза израильских врачей.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»