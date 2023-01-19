Во Франции против пенсионной реформы протестовало от одного до двух миллионов человек

Министерства внутренних дел Франции четверг, 19 января, сообщило, что по всей стране на демонстрации против пенсионной реформы вышло 1,12 миллиона человек, в том числе 80 тысяч в Париже. По данным профсоюзов, на акции протеста вышло более двух миллионов французов, – сообщает агентство AFP.

«В четверг по всей Франции мобилизовались более двух миллионов демонстрантов», – заявили во Всеобщей конфедерации труда (CGT).

«В Париже и в регионах прошло более 200 демонстраций, в основном мирных, с целью противодействия плану правительства по повышению установленного законом пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В частности, цифры, сообщаемые властями, свидетельствуют об очень значительной мобилизации: 36 000 человек прошли таким образом в Тулузе, 26 000 в Марселе, 25 000 в Нанте, 19 000 в Клермон-Ферране, 15 000 в Монпелье, 23 000 в Лионе... Несколько столкновений, напряженность или ущерб были зарегистрированы в Париже, Лионе и Ренне», – сообщили в CGT.

AFP пишет, что профсоюзы призвали французов протестовать против правительственной пенсионной реформы, которая устанавивает пенсионный возраст в 64 года. Помимо демонстраций, протест выражался в забастовках, в частности, на транспорте, в школах и на государственной службе по всей Франции.

Париж, Иван Бабурин

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