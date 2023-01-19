КНР: Вашингтон рискует остаться за закрытой дверью

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге в Пекине в четверг, 19 января, завил, что основным фактором, угрожающим стабильности и росту мировой экономики США, – сообщает Синьхуа.

Китайский дипломат, общаясь с журналистами, в частности, сказал: «США становятся основным фактором, угрожающим стабильности и росту мировой экономики. МВФ заявил в своем недавнем отчете, что даже ограниченная фрагментация может сократить мировой ВВП на 0,2%, в то время как серьезная фрагментация мировой экономики может привести к сокращению мирового экономического производства до 7%».

«Мы призываем США добросовестно выполнять свои обязательства перед ВТО и поддерживать авторитет и эффективность многосторонних торговых режимов», – сказал Ван Вэньбин и напомнил американской стороне китайскую мудрость, которая гласит: «Нужно помнить, что любой, кто попытается закрыть двери для других – сам останется за закрытой дверью».

«За последние несколько лет США возводили стены и барьеры, а также настаивали на разделении и разрыве цепочек поставок. Это серьезно нарушило глобальные цепочки производства и поставок и повысило риск фрагментации мировой экономики. Конкуренция должна быть честной и рациональной. Подавление или лишение права других стран на развитие посредством односторонних действий и протекционизма является неоправданным, и противоречащим рыночным правилам и экономическим законам», – подчеркнул официальный представитель китайского МИДа.

Пекин, Иван Бабурин

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