Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи ЕС для Украины в размере €500 млн. из, так называемого, Европейского фонда мира, – передает в четверг, 19 января польская радиостанция RMF
RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщает, что страны Евросоюза продолжат оказывать давление на Венгрию в понедельник, 23 января, во время встречи глав МИД. В случае, если Будапешт продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены применить «план Б» и добиться утверждения транша без ее участия.
Следует отметить, что Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия киевскому режиму.
Брюссель, Иван Бабурин
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