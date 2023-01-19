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Суббота, 21 января 2023, 15:16 мск

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Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Киеву

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи ЕС для Украины в размере €500 млн. из, так называемого, Европейского фонда мира, – передает в четверг, 19 января польская радиостанция RMF

RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщает, что страны Евросоюза продолжат оказывать давление на Венгрию в понедельник, 23 января, во время встречи глав МИД. В случае, если Будапешт продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены применить «план Б» и добиться утверждения транша без ее участия.

Следует отметить, что Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия киевскому режиму.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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