Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Киеву

Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи ЕС для Украины в размере €500 млн. из, так называемого, Европейского фонда мира, – передает в четверг, 19 января польская радиостанция RMF



RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщает, что страны Евросоюза продолжат оказывать давление на Венгрию в понедельник, 23 января, во время встречи глав МИД. В случае, если Будапешт продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены применить «план Б» и добиться утверждения транша без ее участия.

Следует отметить, что Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия киевскому режиму.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»