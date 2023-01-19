ЮАР при участии России и Китая проведет совместные военно-морские учения

Военно-морские учения под общим названием «Операция Моси» (Дым) проведет Южно-Африканская республика (ЮАР) совместно с Россией и Китаем в феврале, – сообщает в четверг, 19 января, СМИ-сервис Africa News.

Издание со ссылкой на южноафриканских военных пишет, что «ЮАР примет у себя военно-морские силы Китая и Российской Федерации. С 17 по 27 февраля. Совместные маневры пройдут у Дурбана, крупнейшего порта на юге Африки, и в заливе Ричардс, примерно в 180 км к северу. В маневрах примут участие более 350 южноафриканских военнослужащих из нескольких служб и подразделений вместе с их коллегами из России и Китая. С целью обмена навыками и оперативными знаниями»

«Это будет второй раз, когда подобные учения проводятся в присутствии трех военно-морских сил, первое из которых состоялось в ноябре 2019 года в Кейптауне, ЮАР», – сообщили военные ЮАР.

Претория, Иван Бабурин

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