Немецкий депутат: Однажды Германия отправила свои танки на Украину, теперь русские стоят в Берлине

Внешнеполитический спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Петр Быстрон во время дискуссии в парламенте по вопросу возможных поставок Украине танков Leopard-2 в четверг, 19 января, заявил парламентариям, что однажды «ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами попытались отправить немецкие танки на Украину, теперь русские танки стоят в Берлине, – сообщают СМИ.

Быстрон напомнил парламентариям в Бундестаге, чем закончилась однажды отправка немецких танков в Россию (СССР,– прим.ред.). В частности, он сказал: «Немецкие танки против России на Украине. Это, кстати, уже попытались сделать ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, а в конечном итоге русские танки тут, в Берлине. Два из них стоят здесь рядом, и вы должны каждое утро проходить мимо и помнить об этом».

«Украина не может одержать военную победу над Россией. В то же время геополитически и экономически конфликт на Украине выгоден исключительно США», – подчеркнул спикер фракции АдГ в Бундестаге.

Следует отметить, что два Т-34 установлены на территории мемориала павшим советским воинам рядом со зданием Бундестага.

Ранее сегодня Бундестаг не стал голосовать по предложению оппозиционного блока ХДС/ХСС о предоставлении Украине танков Leopard-2.

Берлин, Иван Бабурин

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