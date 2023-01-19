СМИ: На стороне киевского режима воюет порядка трех тысяч иностранных наемников

Иностранные наемники в количестве от одной до трех тысяч человек сейчас действуют на стороне украинских войск, – сообщает газета The Washington Post.

Издание со ссылкой на аналитиков и «следящих за ситуацией ученых» пишет, что «считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона. Прошлой весной украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета».

«Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для Instagram**, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине», – говорится в публикации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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