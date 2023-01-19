В Госдепе осудили Дмитрия Медведева за «провокационную риторику»

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Пател, комментируя слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах, на регулярном брифинге в четверг, заявил, что администрация США исходит из того, что ядерную войну нельзя начинать, в ней невозможно одержать победу, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Медведева зам.пресс-секретаря Госдепа сказал: «Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать. В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать».

Ранее сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя высказывания политиков на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что «Россия должна проиграть на поле боя Украине», написал следующее: «И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»