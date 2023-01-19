Зеленский выразил недовольство поведением канцлера Германии и потребовал танки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 января, выразил недовольство сдержанной позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок танков Leopard 2 Киеву, – сообщает немецкая общественная телерадиокомпания ARD.

Комментируя позицию Олафа Шольца, которая выражается в том, что «Германия согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams», в интервью телеканалу глава киевского режима, в частности, сказал: «Так делать нельзя – говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я».

Что касается заявления канцлера ФРГ о том, что «Берлин не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом», Зеленский отреагировал так: «Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов».

«Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам!», – потребовал Зеленский в эфире немецкого телеканала.

Киев, Иван Бабурин

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