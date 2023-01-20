Пушилин: Артемовск близок к оперативному окружению

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 20 января, заявил, что город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению, – сообщает ТАСС.

Пушилин, в частности, сказал журналистам: «Подразделения ЧВК «Вагнер» и днем, и ночью продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там (в Артемовске) открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там. Сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината».

Кроме того, врио главы ДНР отметил, что в окрестностях Соледара также есть продвижение.

«Там уже тоже проходит достаточно серьезная зачистка и после освобождения Клещеевки там сейчас открываются новые горизонты продвижения. Улучшены позиции, я бы сказал, кардинально», – сказал Денис Пушилин.

Донецк, Иван Бабурин

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