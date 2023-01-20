Варшава пообещала Киеву обучить и вооружить б/у танками и БМП пехотную бригаду

Вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге по итогам встречи на военной базе Рамштайн министров обороны в пятницу, 20 января, заявил, что Варшава до конца марта обучит и вооружит советскими танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую военную бригаду, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Блащак сказал: «Мы можем до конца марта оснастить и обучить украинских солдат в количестве до одной бригады. Вооружение будет бывшим в употреблении. Это БМП и танки Т-72, которые у нас еще остались».

Варшава, Иван Бабурин

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