В НАТО обеспокоились восполнением собственного боезапаса и вооружений

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время встречи контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии в пятницу, 20 января, заявил, что страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении пресс-службы НАТО говорится: «Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности. Закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале».

Рамштайн, Иван Бабурин

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