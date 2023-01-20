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Суббота, 21 января 2023, 13:47 мск

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В НАТО обеспокоились восполнением собственного боезапаса и вооружений

Фото: www.nato.int

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время встречи контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии в пятницу, 20 января, заявил, что страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении пресс-службы НАТО говорится: «Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности. Закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале».

Рамштайн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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