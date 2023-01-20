Трамп заявил, что «Байден разодрал в клочья» бюджет США

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 января, заявил, что действующий лидер страны Джо Байден «разодрал в клочья федеральный бюджет», сообщают СМИ.

В видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп говорит: «Американская казна страдает от безрассудной экономической политики, триллионы тратятся на безумие. Байден разодрал в клочья федеральный бюджет, растратил триллионы на безумные левые идеи, смехотворную «зеленую сделку», которая стала огромной проблемой и позором».

«Достижением» при демократическом руководстве стали проблемы на границе, которая сейчас открыта для мигрантов, прибывающих из тюрем и психиатрических лечебниц. Два года назад граница была защищенной, а теперь слабее, чем у какой бы то ни было страны в мире», – заявил экс-президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»