Лавров обратил внимание президента Красного креста на ситуацию с пытками российских военнопленных на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в пятницу, 20 января обратил ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных киевским режимом в отношении захваченных военнослужащих РФ, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В сообщении на сайте МИД России говорится: «Сергей Викторович Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав».

Также в российском МИДе сообщили, что министр иностранных дел России и и глава МККК Мирьяна Эггер Сполярич обсудили перспективы работы Красного креста в республиках Донбасса,

«Первоочередное внимание в ходе беседы было уделено гуманитарным аспектам украинского кризиса. Российская сторона рассчитывает на то, что Комитет будет опираться в своей деятельности в этом контексте на принцип беспристрастности и свой уникальный мандат. В этом ключе обсуждались перспективы и оптимальные условия его работы в республиках Донбасса», – сообщили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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