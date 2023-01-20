Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи на американской базе «Рамштайн» в Германии в яптницу, 20 января, заявил, что танки Abrams Украине пока предоставлены не будут, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Остин, в том числе, сказал: «Много стран ЕС согласились передать имеющиеся у них немецкие танки Leopard, но договоренность по ним не состоялась, поскольку Германия пока не дает разрешения. … У Запада есть окно возможностей до весны, чтобы передать танки, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление. Великобритания пообещала передать Украине танки Challenger 2, это будет первая передача Украине западных «основных танков».

В свою очередь, немецкое издание Spiegel пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Берлином будут продолжаться консультации по поводу поставок Украине танков «Леопард 2».

Во время брифинга на полях саммита на базе «Рамштайн», отвечая на вопрос, наносит ли Германия ущерб европейскому единству тем, что еще не поставила ни одного танка «Леопард 2», Столтенберг сказал: «Консультации будут продолжаться».

Рамштайн, Иван Бабурин

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