В военном руководстве США считают, что Киеву вытеснить Россию с занятых территорий в этом году не получится

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, прошедшей на военной базе «Рамштайн», заявил, что в текущем году украинской армии вряд ли удастся вытеснить российские вооруженные силы со всех занятых территорий, и что конфликт на Украине должен завершиться дипломатически, – сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Милли сказал: «С военной точки зрения, я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории».

«Эта война, как и многие другие, должна закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров. Руководство США, Украины и большинство европейских лидеров говорили о том, что эта война, вероятно, закончится посредством переговоров. Рано или поздно должны состояться переговоры. Обе стороны уже понесли серьезные потери. В военном отношении это очень и очень трудная битва, которая за исключением районов Бахмута и Соледара находится в более-менее статичном состоянии», – отметил командующий объединенного комитета начальников штабов США.

Рамштайн, Иван Бабурин

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