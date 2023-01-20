Певица из Екатеринбурга Монеточка* признана иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 20 января, внесло в реестр иноагентов певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*).

Согласно опубликованным материалам ведомства в список иноагентов включены: Елизавета Гырдымова* (использует псевдоним Монеточка*), депутат Московской городской думы Дарья Беседина* и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин*.

В соответствии с распоряжениями минюста России в реестр иностранных агентов также включены: политик из Карачаево-Черкесии Ибрагим Яганов*, блогер Вадим Харченко*, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»* (Новосибирск).

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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