Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 20 января, заявила, что Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения, – сообщается на сайте МИД РФ.

В ответе СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ, Захарова говорит: «Киевский режим ежедневно продолжает не только хладнокровно обстреливать российские населенные пункты и убивать их жителей, но и бессовестно обвинять Россию в собственных преступлениях. Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию (в результате взрыва 14 января был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске), чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия. Причем аппетиты в Киеве продолжают расти. Сейчас тамошняя верхушка требует предоставить системы ПВО/ПРО, дальнобойные артиллерийские снаряды, тяжелые танки и другую бронетехнику, ударные БПЛА, боевую авиацию. Одновременно украинские власти продолжают беззастенчиво клянчить деньги у своих западных кураторов».

«Ни для кого не секрет, как в реальности работает на Украине система ПВО, которую ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают в жилых кварталах и обломки ракет которой время от времени падают на территорию соседних стран – Польши, Молдавии и Белоруссии», – подчеркнула Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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