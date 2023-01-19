В Белом доме заявили, что ни на кого не давят ради поставок вооружений Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 января, заявил, что администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о нежелании Германии разрешать передачу танков Leopard 2 Украине, Кирби сказал: «В этом вопросе мы не выкручиваем никому руки. И никто не выкручивает руки нам».

Также Кирби заявил, что Белый дом не диктует и Киеву решений о борьбе за Крым.

«Президент Зеленский должен определить, как выглядит победа. Мы не диктуем ему этого. Мы говорим, что будем помогать защищать себя, суверенитет, возвращать территории, как они и должны. Это остается на усмотрение президента Зеленского и его военного руководства», – заявил на брифинге Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбеза Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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