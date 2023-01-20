Португалия передаст Киеву 14 бронетранспортеров 60-х годов

Министр обороны Португалии Элена Каррейраш в пятницу, 20 января, заявила, руководство страны приняло решение передать Украине 14 бронетранспортеров, – передает испанское агентство EFE.
В сообщении агентства говорится, что глава португальского минобороны сказала, что «Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву 14 бронетранспортеров М-113различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты».
Следует отметить, что бронетранспортер М-113 был запущен в производство в США в 1960-м году.
Лиссабон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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