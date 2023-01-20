российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 13:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Португалия передаст Киеву 14 бронетранспортеров 60-х годов

Министр обороны Португалии Элена Каррейраш в пятницу, 20 января, заявила, руководство страны приняло решение передать Украине 14 бронетранспортеров, – передает испанское агентство EFE.

В сообщении агентства говорится, что глава португальского минобороны сказала, что «Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву 14 бронетранспортеров М-113различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты».

Следует отметить, что бронетранспортер М-113 был запущен в производство в США в 1960-м году.

Лиссабон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,