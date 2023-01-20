Голландия отправит на Украину две установки ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после заседания на базе «Рамштайн» по вопросу Украины на брифинге в пятницу, 20 сентября, заявила, что, королевство отправит для ВСУ две пусковые установки ЗРК Patriot с комплектом ракет, – передает Нидерландская радиовещательная корпорация NOS.

Радиокомпания передает, что Оллонгрен, в частности, сказала: «Нидерланды поставляют Украине две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет. Кроме того, 65 военнослужащих морской пехоты будут обучать двумя партиями около 200 украинских военных пользоваться системой. Правительство Нидерландов настроен и дальше поддерживать Украину».

Рамштайн, Иван Бабурин

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