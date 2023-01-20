Глава шведского МИДа заявил, что разрешенное полицией сожжение Корана перед посольством Турции – проявление демократии

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём объяснил разрешение полиции сжечь Коран перед посольством Турции демократией и широкой свободой выражения мнений, – сообщает в пятницу, 20 января, издание Expressen.

В интервью газете Бильстрём сказал: «Мне как министру иностранных дел было бы очень неуместно вмешиваться и настаивать, чтобы человеку не разрешили проводить демонстрацию. Тот факт, что подобные демонстрации могут проходить в стране, является частью демократии Швеции».

Отвечая на вопрос, не усложнит ли данная акция процесс по вступлению страны в НАТО, глава шведской дипломатии сказал: «Я не хочу спекулировать на эту тему в данный момент».

Следует напомнить, что ранее крайне правый шведский политик Расмус Палудан подал заявку на проведение акции по сжиганию Корана в Стокгольме возле посольства Турции. Полиция разрешение дала.

Как сообщают эксперты, Палудан известен тем, что в своей предвыборной кампании уже сжигал Коран в районах, где проживают мусульмане, вызвав тем самым их протест.

После того, как официальная Анкара возмутилась акцией курдов, повесивших вверх ногами перед мэрией Стокгольма куклу, изображающую президента Турции, Палудан заявил, что сожжет коран перед турецким посольством.

«Не хочу видеть в Швеции ни турков, ни курдов. Однако, находящиеся на законных основаниях в стране курды имеют право на свободное выражение своего мнения», – заявил шведский политик-экстремист.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»