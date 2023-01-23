Столтенберг стал обладателем «почетной премии за заслуги перед Украиной»

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире НАТО понедельник, 23 января, торжественно вручили от Верховной рады Украины почетную премию «за заслуги перед украинским народом», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службы альянса, говорится, что Генсек НАТО был награжден премией «за заслуги перед украинским народом продвижение и укрепление Украины как демократического и правового государства. Йенс Столтенберг на вручении премии приветствовал заявления союзников на встрече контактной группы в Рамштайне о поставках более совершенного тяжелого вооружения».

Сообщается также, что Столтенберг в очередной раз обещал продолжить поддержку Киева.

Брюссель, Иван Бабурин

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