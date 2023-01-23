Рига в знак солидарности с Таллинном понизала уровень дипотношений с Москвой

Министр иностранных дел Латвии страны Эдгар Ринкевич в понедельник, 23 января, заявил, что Рига понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава внешней политики Латвии написал: «В знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом».

В МИД Прибалтийской республики в Москве уточнили, что «Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля до уровня поверенных в делах, потребовав от России действовать соответствующим образом».



Напомним, ранее сегодня МИД России потребовал, чтобы посол Эстонии Маргус Лайдре покинул страну до 7 февраля.

Рига, Иван Бабурин

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