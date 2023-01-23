Медведев заявил, что внешняя опасность важнее межпартийных распрей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании бюро Высшего совета партии в понедельник, 23 января, заявил, что борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, – сообщают СМИ.

Во время выступления на заседании Бюро Высшего совета партии Медведев сказал: «Безусловно, борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. «Единая Россия» могла бы помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями. Сейчас это в наших интересах, в интересах всей страны… Надо продумать варианты взаимодействия ЕР с другими парламентскими партиями и политическими структурами по вопросам зарубежной работы».

«Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило», – заявил председатель «Единой России».

Москва, Иван Бабурин

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