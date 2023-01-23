В Киеве заявили, что «Путин на Рамштайне подчинил себе всех»

Экс-советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в понедельник, 23 января, заявил, что Путин «подчинил себе всех» участников заседания на американской базе «Рамштайн», где обсуждался вопрос поставок Украине танков Leopard 2, – сообщают СМИ.

На своем YouTube-канале Соскин сказал: «Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе Путина…Рамштайн провалился. … Практически Путин подчинил себе всех. Решение Запада фактически стало предательством Украины. США и их союзники только на словах поддерживают Украину, в то время как получают большую прибыль от военных действий в Европе».

Киев, Иван Бабурин

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