В Российском МИДе заявили, что «отвергают» сожжение Корана в Швеции

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович в понедельник, 23 января, заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов, – сообщает МИД Росс

В заявлении Аскальдович, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов…Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о «свободе слова и самовыражения», выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих – на этот раз мусульман».

Напомним, в субботу, 21 января, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан с разрешения властей Швеции совершил акт сожжения Корана у посольства Турции.

Следует отметить, что сожжение Корана осудили министерства иностранных дел ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта.

Москва, Иван Бабурин

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