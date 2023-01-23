В Варшаве заявили, что на начальном этапе СВО Польша рассматривала вариант «раздела» Украины

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 23 января, заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской военной операции, – сообщает радиостанция Zet.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия «Право и справедливость») думало о разделе Украины», в эфире радиостанции Сикорский в сказал: «Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет. Если бы не действия президента Украины Зеленского и помощь западных стран, ситуация могла бы сложиться по-разному».

Со своей стороны, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на заявление Сикорского сказал, что тот ведет себя «как российский пропагандист».

«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского», – написал Моравецкий в одной из соцсетей.

Варшава, Иван Бабурин

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