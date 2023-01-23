Эрдоган: Швеция может больше не ждать поддержки заявки вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в понедельник, 23 января, заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО после «грязных акций» в Стокогльме, – сообщает телеканал TRTю

Во время трансляции, в прямом эфире телеканала Эрдоган сказал: «Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки».

Анкара, Иван Бабурин

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