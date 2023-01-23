Начались масштабные совместные учения Израиля и США

Масштабные армейские учения Juniper Oak 2023, проводимые Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Центральным командованием Вооруженных сил США начались в понедельник, 23 января. За совместными маневрами будут наблюдать представители Центрального командования Вооруженных сил США, – сообщают израильские СМИ.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что учения проводятся с целью «проверки оперативных возможностей и укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран. … В ходе учений ракетные катера и подводные лодки ВМФ ЦАХАЛа проведут совместные маневры с американским авианосцем. Кроме того, в море, на большом удалении от берега, будет отрабатываться дозаправка ракетных катеров типа «Саар-5» американским танкером, что позволит значительно увеличить дальность хода корветов ЦАХАЛа в штатных и чрезвычайных ситуациях».

Кроме того, в военном ведомстве Израиля заявили, что «ВВС, ВМФ и сухопутные силы ЦАХАЛа и США отработают нанесение ударов по целям, имитирующим угрозы со стороны моря. … В рамках учений военно-воздушные силы Израиля и США будут отрабатывать различные боевые сценарии при участии боевых, транспортных, аварийно-спасательных самолетов, вертолетов, БПЛА, самолетов-разведчиков и тяжелых американских бомбардировщиков. На юге Израиля силы ВВС будут использовать боевые припасы. Кроме того будет отрабатываться дозаправка истребителей и бомбардировщиков в воздухе самолетами ЦАХАЛа «Рам» и тяжелыми американскими заправщиками KC46.

Сухопутные войска Израиля и США проведут совместные маневры, в ходе которых будет осуществлен запуск десятков видов ракет, включая ракеты большой дальности».

«В учениях будут задействованы американская реактивная система залпового огня HIMARS и израильские установки», – сообщили в ЦАХАЛ.

В сообщении пресс-службаы Армии обороны Израиля также предупредили население о том, что «во время проведения учений по всей стране будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и самолетов, а на юге страны могут быть слышны взрывы».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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