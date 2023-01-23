В Афинах считают, что «войну на Украине» развязала Европа своей политикой

Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис в понедельник, 23 января, заявил, что Европа своей политикой развязала войну на Украине, а затем сама вступила в нее, что в итоге приведет к самоуничтожению, – сообщает SputnikGreece.

В интервью агентству Лафазанис сказал: «Европейские власти боятся сказать людям правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и возможном дефиците энергоресурсов. Они постоянно лгут и пытаются обмануть, как греческий, так и все остальные народы. Европа своей политикой развязала войну на Украине, а затем сама вступила в нее. Распад и саморазрушение – вот что происходит сегодня с Европой».

«ЕС платит высокую цену за природный газ, который ему теперь приходится покупать. И в этом виноват только он сам. Европа переживает беспрецедентное обнищание, которого она не знала со времен Второй мировой. И чем больше Европа нагнетает агрессивную антироссийскую истерию времен холодной войны, чем активнее участвует в украинском конфликте, тем быстрее она идет к самоуничтожению», – заявил греческий политик.

Афины, Иван Бабурин

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