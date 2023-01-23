ЕС выделит киевскому режиму €45 млн. для подготовки неонацистов в Польше

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран ЕС в понедельник, 23 января, заявил, что Сообщество выделит дополнительно €45 млн. для подготовки украинских военных в Польше, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Боррель сказал: «Помимо еще одного транша в €500 млн. из Европейского фонда мира, мы выделим дополнительно €45 млн. на подготовку украинской армии на территории Польши. Таким образом, теперь объем военной помощи ЕС (с февраля 2022 года) достиг €3,6 млрд. Суммарный объем помощи ЕС Украине достиг €49 млрд с начала конфликта. Таким образом, Евросоюз вышел на первое место в мире по этому показателю».

Также глава внешней политики ЕС заявил, что Германия не мешает другим странам поставлять танки Leopard на Украину.

«Во время Совета мы обсуждали все это ( поставки танков, – прим.ред) министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard», – подчеркнул Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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